26 мая 2024 г., 13:44
Новости ID: 85489929
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Россия стремится организовать прямые рейсы из Северного Кавказа в Иран

26 мая 2024 г., 13:44
Новости ID: 85489929
Россия стремится организовать прямые рейсы из Северного Кавказа в Иран

Тегеран, 26 мая, ИРНА - Директор департамента развития двустороннего сотрудничества Министерства экономического развития России, отметив, что соглашение об отмене визового режима для групповых поездок с Ираном вступает в силу с июля 2024 года, заявил, что Россия на федеральном уровне стремится организовать прямые рейсы из Северного Кавказа в Иран.

Согласно эксклюзивному сообщению корреспондента ИРНА, Павел Калмычек высказал эти слова на специализированном заседании, посвященном отношениям между Ираном и Россией.

Этот российский чиновник напомнил: «после визита первой группы иранских туристов без виз в рамках совместного соглашения на Северный Кавказ в 2023 году, были проведены встречи с целью организации прямых рейсов из этого региона России в Иран, и теперь этот вопрос рассматривается на федеральном уровне».

Он, указав на действующие авиалинии между Москвой и Тегераном, подчеркнул, что изучение возможности запуска прямых рейсов в Иран продолжается не только из Северного Кавказа, но и из других регионов России».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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