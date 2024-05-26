Россия стремится организовать прямые рейсы из Северного Кавказа в Иран

Согласно эксклюзивному сообщению корреспондента ИРНА, Павел Калмычек высказал эти слова на специализированном заседании, посвященном отношениям между Ираном и Россией.

Этот российский чиновник напомнил: «после визита первой группы иранских туристов без виз в рамках совместного соглашения на Северный Кавказ в 2023 году, были проведены встречи с целью организации прямых рейсов из этого региона России в Иран, и теперь этот вопрос рассматривается на федеральном уровне».

Он, указав на действующие авиалинии между Москвой и Тегераном, подчеркнул, что изучение возможности запуска прямых рейсов в Иран продолжается не только из Северного Кавказа, но и из других регионов России».