25 мая 2024 г., 19:55
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Добыча нефти в Иране достигнет 4 млн б/с

25 мая 2024 г., 19:55
??????? ID: 85489137
Добыча нефти в Иране достигнет 4 млн б/с

Тегеран, 25 мая. ИРНА — - На втором заседании Экономического совета в текущеи иранском календарном году (заканчивается 20 марта 2025 года) под председательством исполняющего обязанности президента Мохаммада Мохбера было одобрено увеличение добычи нефти в стране с 3,6 миллиона до 4 миллионов баррелей в сутки.

На втором заседании Экономического совета 1403 года, которое состоялось во второй половине дня в субботу, под председательством исполняющего обязанности президента обсуждался проект увеличения добычи сырой нефти Национальной иранской нефтяной компанией.

На этой встрече, на которой присутствовали глава администрации президента, министры нефти, МВД, экономики, труда и социального обеспечения, сельскохозяйственного джихада, энергетики, промышленности, рудников и торговли, был одобрен проект увеличения добычи сырой нефти Национальной иранской компанией, а также план по сокращению потребления нефтепродуктов.

Согласно этому проекту, добыча нефти в стране увеличится с 3,6 миллиона баррелей до 4 миллионов баррелей в день в рамках плана по увеличению добычи сырой нефти в стране.

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