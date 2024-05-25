Добыча нефти в Иране достигнет 4 млн б/с

На втором заседании Экономического совета 1403 года, которое состоялось во второй половине дня в субботу, под председательством исполняющего обязанности президента обсуждался проект увеличения добычи сырой нефти Национальной иранской нефтяной компанией.

На этой встрече, на которой присутствовали глава администрации президента, министры нефти, МВД, экономики, труда и социального обеспечения, сельскохозяйственного джихада, энергетики, промышленности, рудников и торговли, был одобрен проект увеличения добычи сырой нефти Национальной иранской компанией, а также план по сокращению потребления нефтепродуктов.

Согласно этому проекту, добыча нефти в стране увеличится с 3,6 миллиона баррелей до 4 миллионов баррелей в день в рамках плана по увеличению добычи сырой нефти в стране.