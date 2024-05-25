На Международном Кинофоруме «Золотой Витязь» в Омске покажут иранские фильмы

«Крюк» режиссера Хоссейн Риги, «Капитан» режиссера Мохаммада Хамзеи, «Мужчина в кожаной куртке» режиссера Хоссейна Мирза-Мохаммади, «Номер десять» режиссера Хамида Заргарнежада и «Без предварительной договорённости» режиссера Бехруза Шоайби покажут на Международном Кинофоруме «Золотой Витязь», который проходит в Омске.

С 22 по 29 мая 2024 года в городе Омске и Омской области при поддержке Министерства культуры РФ и Правительства Омской области, при участии Всероссийской общественной организации Культурный Фронт России, Омской епархии РПЦ МП, Союза кинематографистов РФ, БУК «Киновидеоцентр», проходит XXXIII Международный Кинофорум «Золотой Витязь».