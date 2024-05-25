25 мая 2024 г., 14:11
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Новости ID: 85488791
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Аятолла Хаменеи: Массовое участие в похоронах мучеников, погибших при крушении вертолета показало, что иранский народ жив

25 мая 2024 г., 14:11
Новости ID: 85488791
Аятолла Хаменеи: Массовое участие в похоронах мучеников, погибших при крушении вертолета показало, что иранский народ жив

Тегеран, 25 мая. ИРНА — Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи заявил, что массовое участие в похороннах президента Эбрахима Раиси и его сопроваждающих продемонстрировало миру, что иранский народ жив верен тем, кто придерживается лозунгов Исламской революции.

Об этом заявил Верховный лидер в субботу во время встречи с членами семьи с семьями погибших в результате крушения президентского вертолета.

Во время встречи, состоявшейся в Тегеране, Верховный лидер высоко оценил большое участие людей в похоронных процессиях всех мучеников, которые прошли в различных иранских городах, включая в Тегеране Тебризе, Куме, Бирджанде и Мешхеде.

Он сослался на пропагандистскую кампанию врагов, утверждающих, что иранский народ отделился от Исламской Республики, заявив, что массовое участие общественности в недавних траурных церемониях доказало миру, что иранцы были и остаются верными президенту Раиси и всем остальным которые придерживаются лозунгов революции.

"Раиси был известен в мире как президент Революции", сказал аятолла Хаменеи, добавив, что огромная общественная поддержка и восхищение им означают, что люди поддерживают и лозунги Революции.

Верховный лидер охарактеризовал президента Раиси и министра иностранных дел Амира Адоллахияна как неутомимых, отметив, что они приложили много усилий и оказали множество услуг как внутри страны, так и за ее пределами.

Аятолла Хаменеи также похвалил других мучеников в результате крушения вертолета, в том числе имама пятничной молитвы города Тебриз Мохаммада Али Аль-Хашем, за их огромные усилия, направленные на служение иранскому народу.

Ранее в субботу Верховный лидер провел траурную церемонию в память жертв крушения вертолета, на которой присутствовали иранские официальные лица и люди, а также иностранные послы и представители дипмисссий в Иране.

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