Состоялась траурная церемония в память покойного Эбрахима Раиси при участии аятоллы Хаменеи

Тегеран, 25 мая, ИРНА – В хосейнии им. Имама Хомейни в присутствии Лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи состоялась траурная церемония в память покойного президента Ирана аятоллы Раиси и погибших при крушении вертолета сопровождавших его лиц.