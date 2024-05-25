Состоялась траурная церемония в память покойного Эбрахима Раиси при участии аятоллы Хаменеи
25 мая 2024 г., 12:19
Новости ID: 85488578
Тегеран, 25 мая, ИРНА – В хосейнии им. Имама Хомейни в присутствии Лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи состоялась траурная церемония в память покойного президента Ирана аятоллы Раиси и погибших при крушении вертолета сопровождавших его лиц.
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