В Лондоне состоялась церемония по увековечению памяти покойного президента Ирана

В этой церемонии, состоявшейся в культурном центре Диван Аль-Кафил, приняли участие сотрудники посольства Ирана в Лондоне, посол Ирака в Англии, ученые, семинаристы и главы исламских центров, иранские проживающие в Лондоне и сторонники Исламской революции.

Согласно объявленному плану, сегодня также сторонники Исламской революции соберутся перед посольством Ирана, чтобы отдать дань уважения аятолле Эбрахиму Раиси и главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахияну.

С прошлого вторника посольство Ирана открыло книгу соболезнований по случаю гибели Президента Раиси и других погибших при крушении вертолета, и до сих пор подписали ее послы и дипломаты десятков стран.

В пятницу также ряд еврейских ученых, проживающих в Англии, пришел в посольство, чтобы выразить свои соболезнования и почтение покойному Президенту и подписали книгу соболезнований по этому случаю.