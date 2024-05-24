Лидер: Народные похороны Президента - это послание силы Исламской Республики всему миру

На этой встрече, на которой присутствовали аятолла Алам аль-Худа, супруга покойного президента Алам аль-Худа, его дети и родственники, Верховный лидер Исламской революции описал утрату Эбрахима Раиси как тяжелую и непоправимую потерю для страны.

Аятолла Хаменеи, отметив присутствие людей на похоронах Президента, которое не укрылось от внимания иностранных гостей, встречавшихся с ним, описал это как послание миру в пользу Исламской Республики, демонстрирующее народную основу Исламской Республики и ее силу, которая коренится в глубине иранского общества и нации.

Продолжая встречу, Верховный лидер Исламской революции подчеркнул, что бескорыстные услуги покойного президента не ограничиваются только его жизнью, и добавил: "Господин Раиси и после своей жизни оказал стране ценные услуги".

Аятолла Хаменеи также упомянул о любезных, любящих и преданных проявлениях народа после произошедшего инцидента в различных городах и сказал: "Эти собрания, сопровождаемые молитвами и скорбью о здоровье Президента, показывают привязанность людей к революции и лозунгам Исламской революции".

Он заявил, что Раиси был воплощением лозунгов Исламской революции, и сказал, что основные речи революции произносились из уст президента, и он сделал эти лозунги своими.

В конце этой встречи Верховный лидер Исламской революции, помолившись и попросив прощения для аятоллы Раиси, попросил у Бога терпения для его родственников.