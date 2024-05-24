24 мая 2024 г., 16:31
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Церемония по увековечению памяти погибшего президента Ирана состоялась в мечети Москвы

24 мая 2024 г., 16:31
??????? ID: 85487846
Церемония по увековечению памяти погибшего президента Ирана состоялась в мечети Москвы

Тегеран, 24 мая, ИРНА - В мечети Москвы в пятницу состоялась церемония по увековечению памяти погибшего президента Ирана, Аятоллы Раиси, и его спутников, которые погибли в авиакатастрофе.

Церемония была организована Верховным муфтием России, шейхом Равилем Гайнутдином, и собрала сотни мусульман, как суннитов, так и шиитов.

В знак соболезнования от имени российских политических и религиозных лидеров, шейх Равиль Гайнутдин, Верховный муфтий и глава Духовного управления мусульман России, провел церемонию перед пятничной молитвой в Москве.

В церемонии приняли участие Казем Джалали, посол Исламской Республики Иран в России, дипломаты из ряда исламских стран, а также сотни российских мусульман-суннитов и шиитов.

В начале церемонии Равиль Гайнутдин, Верховный муфтий мусульман России, выразил соболезнование Верховному лидеру Исламской Республики Иран, аятолле Али Хаменеи, в связи с этой огромной потерей.

Он подчеркнул, что Аятолла Райси был очень заинтересован в единении и сплочении мусульман. Он добавил, что его исторический визит в мечеть, где он встретился с мусульманами-суннитами, навсегда останется в памяти российских мусульман.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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