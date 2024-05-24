В Европе выразили соболезнования и сочувствие в связи с гибелью президента Ирана

Представители стран выразили свои соболезнования иранским дипломатам по поводу этой трагедии, а также выразили сочувствие народу и правительству Ирана. В Лондоне первым, кто пришел в посольство, чтобы почтить память погибшего президента и его спутников, погибших в авиакатастрофе, был посол Пакистана, который подписал книгу соболезнований.

После этого представители Омана, Таджикистана, Иракского Курдистана, Кубы, Армении и десятков других стран также посетили посольство и выразили свои соболезнования погибшим.

Перед зданием посольства иранские граждане, проживающие в Лондоне, и сторонники Революции, положили цветы, демонстрируя свою скорбь по поводу этой трагедии.

Согласно объявлению, завтра в субботу перед посольством Ирана в Лондоне состоится церемония поминовения погибших. Также сегодня вечером в центре Лондона пройдет церемония, организованная Советом мусульманских ученых и исламскими центрами Великобритании.