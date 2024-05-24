Канани: В роли конструктивной Ирана в региональных и международных отношениях не будет перерыва

Насер Канани на своей личной странице в социальных сетях, ссылаясь на похороны Аятоллы Раиси, Амира Абдоллахияна и других погибших, написал: "Дорогой Иран в недавнем горьком событии потерял своего народного, компетентного и трудолюбивого президента и мятежного и активного министра иностранных дел, но в тени мудрого руководства и великого, благодарного и бдительного народа в успешном движении Исламской Республики Иран и её конструктивной и эффективной роли в региональных и международных отношениях не будет перерыва".