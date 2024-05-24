Насер Канани на своей личной странице в социальных сетях, ссылаясь на похороны Аятоллы Раиси, Амира Абдоллахияна и других погибших, написал: "Дорогой Иран в недавнем горьком событии потерял своего народного, компетентного и трудолюбивого президента и мятежного и активного министра иностранных дел, но в тени мудрого руководства и великого, благодарного и бдительного народа в успешном движении Исламской Республики Иран и её конструктивной и эффективной роли в региональных и международных отношениях не будет перерыва".
Канани: В роли конструктивной Ирана в региональных и международных отношениях не будет перерыва
24 мая 2024 г., 14:57
??????? ID: 85487785
Тегеран, 24 мая, ИРНА - Официальный представитель Министерства иностранных дел сказал, что в тени мудрого лидерства и великого, благодарного и бдительного народа, в успешном движении Исламской Республики Иран и ее конструктивной и эффективной роли в региональных и международных отношениях не будет перерыва.
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