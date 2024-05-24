24 мая 2024 г., 12:46
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Книга памяти Москвы; от присутствия представителей 64 стран до списка высокопоставленных лиц России

24 мая 2024 г., 12:46
??????? ID: 85487683
Книга памяти Москвы; от присутствия представителей 64 стран до списка высокопоставленных лиц России

Тегеран, 24 мая, ИРНА – Была открыта книга памяти покойного аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси, президента Исламской Республики Иран, и его сопровождающих в резиденции посольства Исламской Республики Иран в Москве в присутствии представителей 64 стран, а также длинного списка российских должностных лиц, выразивших соболезнования иранскому народу.

Эта церемония проходила в среду и четверг, и высокопоставленные лица принимающей страны вместе с большим количеством послов, дипломатов и военных атташе, проживающих в Москве, выразили соболезнования правительству и народу Ирана, подписав книгу памяти.

Согласно заявлению посольства Ирана в Москве, в общей сложности в этой церемонии приняли участие представители 64 стран.

В среду, в первый день этой церемонии, особое внимание было уделено присутствию Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, заместителей двух парламентов (Государственной Думы и Совета Федерации), заместителя министра внутренних дел и представителя министра обороны.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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