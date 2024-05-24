Книга памяти Москвы; от присутствия представителей 64 стран до списка высокопоставленных лиц России

Эта церемония проходила в среду и четверг, и высокопоставленные лица принимающей страны вместе с большим количеством послов, дипломатов и военных атташе, проживающих в Москве, выразили соболезнования правительству и народу Ирана, подписав книгу памяти.

Согласно заявлению посольства Ирана в Москве, в общей сложности в этой церемонии приняли участие представители 64 стран.

В среду, в первый день этой церемонии, особое внимание было уделено присутствию Сергея Лаврова, министра иностранных дел России, заместителей двух парламентов (Государственной Думы и Совета Федерации), заместителя министра внутренних дел и представителя министра обороны.