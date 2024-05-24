Предварительный отчет Генштаба Вооруженных сил о причинах аварии вертолета, перевозившего Президента

В этом отчете говорится, что была собрана значительная часть информации в различных профессиональных, технических и общих областях, которая могла быть связана с причинами происшествия.

Некоторые действия для окончательного заключения требуют больше времени, они находятся в процессе рассмотрения, и по некоторым вопросам можно сделать уверенные заявления, которые будут отмечены:

1. Вертолет продолжал следовать по предварительно запланированному маршруту и не отклонялся от него примерно до полутора минут до происшествия.

2. Пилот аварийного вертолета поддерживал связь с двумя другими вертолетами группы.

3. Следов попадания пули или чего-то подобного в обломках аварийного вертолета не обнаружено.

4. Аварийный вертолет загорелся после столкновения с возвышенностями.

5. Из-за сложности местности, тумана и низкой температуры, поисковая операция продолжалась до ночи, а ночью тоже продолжалась, и на рассвете понедельника (в 5 утра) с помощью беспилотных летательных аппаратов (иранских) было точно определено место происшествия, и наземные силы приступили к поисковой операции в этом районе.

6. В переговорах диспетчерской башни с авиагруппой также не было ничего подозрительного.

Значительная часть документов, связанных с аварией этого вертолета, была собрана, и для изучения некоторых деталей и документов потребуется больше времени, которое, после тщательного анализа и экспертизы, будет сообщено народу Ирана в последующих заявлениях.