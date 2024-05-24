Предварительный отчет Генштаба Вооруженных сил о причинах аварии вертолета, перевозившего Президента

В этом отчете говорится, что была собрана значительная часть информации в различных профессиональных, технических и общих областях, которая могла быть связана с причинами происшествия.
Некоторые действия для окончательного заключения требуют больше времени, они находятся в процессе рассмотрения, и по некоторым вопросам можно сделать уверенные заявления, которые будут отмечены:
1. Вертолет продолжал следовать по предварительно запланированному маршруту и не отклонялся от него примерно до полутора минут до происшествия.
2. Пилот аварийного вертолета поддерживал связь с двумя другими вертолетами группы.
3. Следов попадания пули или чего-то подобного в обломках аварийного вертолета не обнаружено.
4. Аварийный вертолет загорелся после столкновения с возвышенностями.
5. Из-за сложности местности, тумана и низкой температуры, поисковая операция продолжалась до ночи, а ночью тоже продолжалась, и на рассвете понедельника (в 5 утра) с помощью беспилотных летательных аппаратов (иранских) было точно определено место происшествия, и наземные силы приступили к поисковой операции в этом районе.
6. В переговорах диспетчерской башни с авиагруппой также не было ничего подозрительного.
Значительная часть документов, связанных с аварией этого вертолета, была собрана, и для изучения некоторых деталей и документов потребуется больше времени, которое, после тщательного анализа и экспертизы, будет сообщено народу Ирана в последующих заявлениях.
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