23 мая 2024 г., 13:49
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Иностранные делегации принимают участие в церемонии похорон президента Ирана

23 мая 2024 г., 13:49
??????? ID: 85487065
Иностранные делегации принимают участие в церемонии похорон президента Ирана

Тегеран, 23 мая. ИРНА — Дипломаты иностранных дипмиссий, а также ряд официальных лиц из соседних стран прибыли в Мешхед на прибыли в Мешхед на церемонию похорон президента Ирана Эбрахима Раиси.

Помимо генеральных консулов ​​и глав иностранных дипмиссий, базирующихся в Мешхеде, в родной город Раиси прибыли официальные лица из Ирака и Афганистана на его похороны, сообщают власти провинции Хорасан Разави.

Сегодня тело погибшего в авиакатастрофе президента Ирана доставили в его родной город Мешхед, где его похоронят.

По данным, представительства Министерства иностранных дел Ирана в Мешхеде, предсавители Ирака, Афганистана, Пакистана, Турции, Туркменистана и Саудовской Аравии, а также Организации Объединенных Наций, имеющие действующие консульства и представительства в Мешхеде принимают участие в похоронах Раиси.

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