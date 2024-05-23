Мохбер: Раиси был народной, отзывчивой и неутомимой личностью

«Сирия является стратегическим партнером и постоянным другом иранского народа, и ваше послание и присутствие сирийских государственных деятелей в Иране утешают нас», отметил Мохбер, высоко оценив объявление общественного траура Сирией и участие премьер-министра этой страны и его делегации в траурной церемонии прощания с президентом Раиси в прошедший день.

«Наш президент был народной, отзывчивой, неутомимой и доброй личностью», – подчеркнул иранский дипломат. – Мы потеряли двух влиятельных деятелей, т.е. Раиси и Амира Абдоллахияна. Это было для нас большой потерей, и мир увидел это чувство и связь благодаря славному приему народа тел мучеников Раиси и его сподвижников.

По словам Мохбера, все организации и органы Ирана, как и раньше, выполняют свои обязанности, и это является признаком прочной структуры Исламской Республики и мудрого руководства Верхвоного лидера Исламской революции аятоллы Али Хаменеи.

«Мы, как и в прошлом стремимся оказывать всестороннюю поддержку оси сопротивления, особенно независимой Сирии, и будем ждать встречи с вами в Тегеране», заключил он.