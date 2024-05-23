Багери: деэскалация отношений с соседями, безусловно, продолжится

Министр иностранных дел ОАЭ, прибывший в Иран для участия в траурной церемонии прощания с погибшими при крушении вертолета президентом Ирана Эбрахимом Раиси и главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана.

Глава МИД ОАЭ выразил соболезнования и сочувствия от имени президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и премьер-министра этой страны Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума высокопоставленным чиновникам, правительству и народу Ирана, и назвал свой визит в Иран в этих сложных условиях признаком глубокой дружбы и солидарности и братских отношений между двумя странами и народами.

Указав на стратегический подход Раиси к внешней политике, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана назвал политику соседства разумным подходом покойного президента. «Учитывая одобрение этой политики лидером Исламской революции, следует подчеркнуть, что деэскалация отношений с соседями является категорической и стратегической политикой Исламской Республики Иран и эффективной стратегией для регионального сотрудничества, которая обязательно будет продолжаться», подчеркнул дипломат.