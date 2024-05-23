СПГУ приспустил флаг в знак солидарности с Ираном после гибели Раиси

Тегеран, 23 мая, ИРНА – Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II приспустил свои флаги, чтобы выразить сочувствие народу и вузам Ирана в связи с гибелью в авиакатастрофе президента страны Эбрахима Раиси и сопровождавшей его делегации.

По данным информационного агентства Форпоста, во дворе исторического корпуса была установлена тренога с портретом Эбрахима Раиси, к которому студенты, аспиранты и сотрудники высшего учебного заведения на протяжении дня несли цветы.