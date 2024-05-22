22 мая 2024 г., 20:18
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Лавров посетил посольство Ирана, чтобы подписать книгу памяти покойного Раиси

22 мая 2024 г., 20:18
??????? ID: 85486493
Лавров посетил посольство Ирана, чтобы подписать книгу памяти покойного Раиси

Тегеран, 22 мая, ИРНА - Сергей Лавров, министр иностранных дел России, сегодня в среду присутствовал в посольстве Ирана в Москве, где подписал книгу памяти в честь погибших в авиакатастрофе президента Ирана аятоллы Сейеда Эбрахим Раиси и сопровождавшей его делегации.

Эта книга памяти была открыта в резиденции посольства Ирана в Москве днем в среду в ознаменование памяти президента Ирана аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хусейна Амира Абдоллахияна.

Перед Лавровым заместители двух российских парламентов (Государственной Думы и Совета Федерации), а также другие российские чиновники, включая заместителей министерств внутренних дел и обороны, подписали книгу памяти о жертвах авиакатастрофы.

Также множество послов, поверенных в делах и военных атташе стран, проживающих в Москве, присутствуя на этой церемонии, выразили соболезнования по поводу этого горького происшествия.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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