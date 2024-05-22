Лавров посетил посольство Ирана, чтобы подписать книгу памяти покойного Раиси

Эта книга памяти была открыта в резиденции посольства Ирана в Москве днем в среду в ознаменование памяти президента Ирана аятоллы Сейеда Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хусейна Амира Абдоллахияна.

Перед Лавровым заместители двух российских парламентов (Государственной Думы и Совета Федерации), а также другие российские чиновники, включая заместителей министерств внутренних дел и обороны, подписали книгу памяти о жертвах авиакатастрофы.

Также множество послов, поверенных в делах и военных атташе стран, проживающих в Москве, присутствуя на этой церемонии, выразили соболезнования по поводу этого горького происшествия.