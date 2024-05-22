Отдание дани уважения 68 глав государств и представителей региональных организаций покойному президенту и его спутникам

Среди них - эмир Катара, национальный лидер Туркменистана, президенты Туниса, Сирии и Таджикистана, премьер-министры Ирака, Пакистана, Армении, Азербайджана и Сирии, председатели парламентов Ливана, Алжира, Казахстана, Мали, Эфиопии, Госдумы России и Олий Мажлиса Узбекистана, заместители президентов Турции и Индии, заместители премьер-министров Кыргызстана, Армении, Китая, Афганистана и Сербии - все они, присутствуя в Тегеране и выразив соболезнования исполняющему обязанности президента, почтили память шахида доктора Сейеда Эбрахима Раиси и его убитых соратников.

Также в мероприятии участвовали министры иностранных дел Ливана, Египта, Туниса, Саудовской Аравии, Кувейта, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Шри-Ланки, Афганистана, Пакистана, Венесуэлы и Турции, министр-советник по делам премьер-министра Иордании, министр по региональному управлению и инфраструктуре Армении, министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии, министр по делам моджахедов Алжира, министр-советник по вопросам сельского развития Шри-Ланки, министр торговли Пакистана, министр внутренних дел Пакистана, министр информации и пропаганды Пакистана, министр культуры и национального наследия Пакистана, член кабинета Сербии, министр-советник президента Никарагуа, министр городского строительства и коммунальных услуг Мальдив в качестве специального представителя президента, министр вакфов и по делам религии Омана в качестве специального представителя султана, министр-советник Сербии и министр-советник ОАЭ - все они также присутствовали на этом мероприятии и почтили память убитого президента нашей страны.

Заместитель председателя Высшего совета шиитов Ливана, 3 депутата парламента Азербайджана, 2 депутата парламента Турции от Партии счастья, председатель и заместитель председателя Высшего исламского совета Эфиопии, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества и генеральный секретарь Конференции по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), глава правительства Иракского Курдистана, представитель и глава переговорной группы Правительства национального спасения Йемена, а также специальный представитель Сингапура также выразили соболезнования исполняющему обязанности президента и почтили память Раиси и его соратников.