Чиновники разных стран встретились с аятоллой Хаменеи, чтобы выразить соболезнования

В связи с гибелью президента Ирана сейед Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани сегодня встретился с Лидером Исламской революции и выразил соболезнования его светлости аятолле Хаменеи и иранскому народу от имени правительству и народу Ирака.

«В этой впечатляющей ситуации я приехал встретиться с Вами, чтобы выразить печаль, горе и соболезнования иракского правительства и народа правительству и народу Ирана, - сказал Шиа ас-Судани в обращении Лидера. - То, что мы видели от г-на Раиси, президента Ирана, принявшего смерть, было не чем иным, как честностью, искренностью, чистотой, трудом, стараниями и служением народу».

«Мы потеряли выдающегося человека. Президент Раиси был очень хорошим братом, квалифицированным, компетентным, искренним и серьезным чиновником», - отметил аятолла Хаменеи, высоко оценив визит премьер-министра Ирака в Тегеран для выражения соболезнований.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также сегодня на встрече с Лидером Исламской революции выразил соболезнования народа и правительства Армении.

На этой встрече аятолла Хаменеи, высоко оценив выражение сочувствия премьер-министра Армении, отметил историческую и географическую общность и общие интересы Ирана и Армении, и, указав на акцент премьер-министра Армении на стратегических отношениях двух стран добавил: «Я подчеркиваю расширение сотрудничества, исходя из стратегического характера отношений, но важно то, что в отношениях между Ираном и Арменией есть противники, именно поэтому к вопросам, касающимся двух стран, следует подходить с осторожностью и вниманием».

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, также на встрече с лидером Исламской революции выразил свои соболезнования аятолле Хаменеи.