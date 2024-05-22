22 мая 2024 г., 12:37
Новости ID: 85486130
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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15 глав государств и высокопоставленных чиновников из 13 стран приехали в Иран для участия в церемонии прощания с Президентом Раиси

22 мая 2024 г., 12:37
Новости ID: 85486130
15 глав государств и высокопоставленных чиновников из 13 стран приехали в Иран для участия в церемонии прощания с Президентом Раиси

Тегеран - ИРНА - 15 глав государств и высокопоставленных чиновников из 13 стран приехали в Иран для участия в церемонии прощания с телом Президента Исламской Республики Иран.

В Иран приехали Эмир Катара, Национальный лидер Туркменистана, Президенты Туниса и Таджикистана, Премьер-министры Ирака, Пакистана, Армении, Катара, Азербайджана, Председатели парламентов Ирака, России, Алжира, Узбекистана, Казахстана и Ливана. Церемония состоится в 14:00 по местному времени в зале заседаний глав государств в Тегеране под руководством исполняющего обязанности президента Мохбера.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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