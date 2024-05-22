15 глав государств и высокопоставленных чиновников из 13 стран приехали в Иран для участия в церемонии прощания с Президентом Раиси

В Иран приехали Эмир Катара, Национальный лидер Туркменистана, Президенты Туниса и Таджикистана, Премьер-министры Ирака, Пакистана, Армении, Катара, Азербайджана, Председатели парламентов Ирака, России, Алжира, Узбекистана, Казахстана и Ливана. Церемония состоится в 14:00 по местному времени в зале заседаний глав государств в Тегеране под руководством исполняющего обязанности президента Мохбера.