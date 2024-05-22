Эта церемония состоится сегодня после обеда в присутствии Мохаммеда Мохбера, исполняющего обязанности президента, и Али Багери, исполняющего обязанности министра иностранных дел. Среди иностранных участников будет более 10 делегаций на уровне глав государств, около 20 делегаций на уровне министров и остальные на различных уровнях, таких как председатели парламентов, специальные посланники и др.
Присутствие 50 высокопоставленных иностранных делегаций на церемонии похорон покойного Президента
22 мая 2024 г., 11:10
Новости ID: 85486005
Тегеран, 22 мая, ИРНА - Около 50 высокопоставленных иностранных делегаций примут участие в церемонии памяти гибели Президента и министра иностранных дел Ирана в Тегеране.
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