Присутствие 50 высокопоставленных иностранных делегаций на церемонии похорон покойного Президента

Эта церемония состоится сегодня после обеда в присутствии Мохаммеда Мохбера, исполняющего обязанности президента, и Али Багери, исполняющего обязанности министра иностранных дел. Среди иностранных участников будет более 10 делегаций на уровне глав государств, около 20 делегаций на уровне министров и остальные на различных уровнях, таких как председатели парламентов, специальные посланники и др.