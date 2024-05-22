«Дорогие и уважаемые братья! Приветствуя вас, я объявляю, что прибыл от имени сопротивляющегося народа Палестины, чтобы принять участие в церемонии похорон президента и главы МИД Ирана и выразить свои соболезнования в связи с мученической кончиной их сопровождавших. Прошу Всевышнего даровать им милость и поместить их в рай»,- отметил глава политбюро ХАМАС сегодня утром на церемонии похорон тел президента Ирана и сопровождавших его в Тегеранском университете.
«Сопротивление в Палестине является первым окопом сопротивления исламской уммы, - сказал Хания. - Мы в Исламской Республике Иран продолжаем поддерживать Сопротивления, чтобы были реализованы требования сопротивления».
Отметив, что операция "Буря аль-Аксы" была одним из вопросов, который упомянул аятолла Раиси, глава политбюро ХАМАС сказал: «Он видел, и как мы видим, операция "Буря аль-Аксы" была битвой, нацеленной на сердце сионистского режима, и привела к историческому преобразованию на глобальном уровне. Палестинский народ и героическое население Газы будут продолжать эту битву до полного освобождения Палестины и священного города Кудс».
ХАМАС: Иран продолжает поддерживать народ Палестины
Тегеран, 22 мая, ИРНА – В священный месяц Рамадан во время нашего визита в Тегеран на встрече с президентом Раиси, он в очередной раз подчеркнул твердую позицию Исламской Республики Иран в отношении палестинского народа, и мы прислушались, заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.
«Дорогие и уважаемые братья! Приветствуя вас, я объявляю, что прибыл от имени сопротивляющегося народа Палестины, чтобы принять участие в церемонии похорон президента и главы МИД Ирана и выразить свои соболезнования в связи с мученической кончиной их сопровождавших. Прошу Всевышнего даровать им милость и поместить их в рай»,- отметил глава политбюро ХАМАС сегодня утром на церемонии похорон тел президента Ирана и сопровождавших его в Тегеранском университете.
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