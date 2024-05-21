В офисе президента Ирана раскрыли подробности крушения вертолета Раиси

Эсмалили сказал, что во время полета погодные условия были благоприятными, облачность была лишь в одной части.

«Через полчаса после полета возле медного рудника Сунгун была облачность, но это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было. Облака были немного выше вертолета. Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками.

Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал. В конце концов облака рассеялись, и мы увидели медный рудник Сунгун.

Наш пилот развернулся и вернулся искать вертолет. Мне сказали, что вертолет мог разбиться, потому что у нас не было контакта в течение полутора минут. Наш вертолет несколько раз сделал круг и не смог установить радиосвязь. Приземлились на шахте Сунгун через 30 секунд.

Мы связались с пассажирами вертолета, никто не ответил. Затем нам сказали, что позвонили на мобильный телефон капитана Мустафави, и г-н аль-Хашем ответил и сказал, что он упал в ущелье, но не сказал, что произошло.

Затем, когда я связался с г-ном аль-Хашемом, он сказал: «Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один».

Он описал лес. Нам стало ясно, что вертолет разбился. Мы взяли машину скорой помощи и медицинский персонал и поехали на место. Мы несколько раз разговаривали с г-ном Аль-Хашемом, он, наверное, отвечал на звонки часа три. Потом выяснилось, что все погибли сразу, а г-н аль-Хашем спустя несколько часов. Не было слышно ни звука взрыва, не видно ни огня, ни дыма.

В 3 часа, 3:30 погода в этом районе полностью изменилась. Когда спасатели прибыли на место, погода полностью изменилась. Я не знаю, каковы погодные условия для полета вертолета, но судя по тому, что я видел своими глазами, условия во время полета были нормальными. Мы видели облако только в одном ущелье и на очень ограниченной территории, что я не могу сказать, могло ли оно стать фактором, помешавшим полету или нет.