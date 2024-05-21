21 мая 2024 г., 17:40
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Новости ID: 85485480
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Флаг ООН в Нью-Йорке был приспущен в память о президенте и главе МИД Ирана

21 мая 2024 г., 17:40
Новости ID: 85485480
Флаг ООН в Нью-Йорке был приспущен в память о президенте и главе МИД Ирана

Тегеран, 21 мая. ИРНА — Во вторник флаг организации объединенных наций в Нью-Йорке был приспущен в память о президенте Ирана Эбрахима Раиси и главе МИД страны Хоссейна Амира Абдоллахияна.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приспустили Флаг в память о погибших при крушении вертолета президента Ирана с участием постоянного представителя страны Амира Саида Иравани и его заместителя Захры Эршади.

Члены Совета Безопасности ООН в понедельник почтили минутой молчания память президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров разбившегося в воскресенье вертолета.

Президент Ирана Эбрахим Раиси и некоторые члены сопровождавшей его команды, включая министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, были признаны погибшими в понедельник утром после обнаружения обломков вертолета, потерпевшего крушение в районе округа Варзакан.

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