Флаг ООН в Нью-Йорке был приспущен в память о президенте и главе МИД Ирана

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке приспустили Флаг в память о погибших при крушении вертолета президента Ирана с участием постоянного представителя страны Амира Саида Иравани и его заместителя Захры Эршади.

Члены Совета Безопасности ООН в понедельник почтили минутой молчания память президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других пассажиров разбившегося в воскресенье вертолета.

Президент Ирана Эбрахим Раиси и некоторые члены сопровождавшей его команды, включая министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, были признаны погибшими в понедельник утром после обнаружения обломков вертолета, потерпевшего крушение в районе округа Варзакан.