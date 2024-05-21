Верховный лидер назвал Ассамблею экспертов символом исламской демократии

В послании по случаю начала шестого созыва Ассамблеи экспертов Верховный лидер призвал весь мир задуматься о всеобъемлющей, устойчивой, решающей проблемы, привлекательной и удивительной системе исламского управления.

Аятолла Хаменеи также подчеркнул роль Ассамблеи экспертов в принятии мудрых усилий по приведению коранических и исламских знаний в соответствие с рациональностью.

В своем послании Верховный лидер также почтил память покойного президента Эбрахима Раиси и имама пятничной молитвы города Тебриза Мохаммада-Али Аль-Хашем, которые также были членами ассамблеи.

Лидер также указал на нападение в секторе Газа, отметив, что жестокая резня палестинского гражданского населения в секторе Газа и поддержка Западом сионистского режима раскрывают истинное значение западных прав человека и свободы в глазах пробудилась совесть.