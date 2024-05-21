Багери подчеркнул необходимость совместных усилий Ирана и Иордании по прекращению войны в Газе

Заместитель премьер-министра и глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в телефонном разговоре с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери выразил соболезнования от имени короля, правительства и народа Иордании Верховному лидеру Исламской революции , правительству и народу Ирана в связи с мученической кончины президента, министра иностранных дел Ирана и и ряда других государственных деятелей страны.

Указав на постоянное взаимодействие с Хосейном Амиром Абдоллахияном в ходе телефонного разговора, глава МИД Иордании подчеркнул усилия Иордании и короля этой страны по продолжению консультаций с Исламской Республикой Иран в целях обеспечения интересов двух стран и содействия установлению мира и стабильности в регионе.

Поблагодарив короля и правительство Иордании за их сочувствие и соболезнования, Багери отметил заинтересованность Исламской Республики Иран в развитии двусторонних отношений с Иорданией.

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана указав на текущие события в Палестине и Газе, подчеркнул необходимость и важность совместных усилий Ирана, Иордании и других исламских стран по немедленному, полному и безоговорочному прекращению войны против Газы и усилению поддержки палестинского народа.