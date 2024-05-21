Президентские выборы в Иране состоятся 28 июня

На совещании глав ветвей власти, которое состоялось в понедельник в здании правительства под председательством первого вице-президента Мохаммада Мохбера и в присутствии главы Судебной власти Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи, главы парламента Мохаммада Бакера Галибафа, заместителя президента по правовым вопросам, депутата Совета стражей и заместителя министра внутренних дел, обсуждался вопрос о реализации статьи 131 Конституции относительно процесса президентских выборов в течение 50 дней.

На основе утвержденной даты выборов, регистрация кандидатов будет проводиться с 30 мая по 3 июня, а предвыборная агитация продлится с 12 до утра 27 июня.