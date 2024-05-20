Посол России при ООН: Раиси сыграл ключевую роль в сотрудничестве Тегерана и Москвы

Как сообщает корреспондент "ИРНА" из штаб-квартиры ООН, Василий Небензя, посол и постоянный представитель России при ООН, в начале заседания Совета Безопасности по вопросам международной безопасности и мирного урегулирования на Украине, состоявшегося в понедельник по местному времени, заявил: "Я, как представитель Российской Федерации, хочу выразить свои искренние соболезнования правительству и народу Исламской Республики Иран в связи с трагической гибелью Сейеда Эбрахима Раиси, президента, и Хосейна Амир-Абдоллахияна, министра иностранных дел, а также других высокопоставленных чиновников Ирана".

Посол России при ООН подчеркнул: "Как сказал президент России Владимир Путин, господин Раиси был выдающимся политиком, который всю свою жизнь посвятил служению своей стране".