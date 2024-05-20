20 мая 2024 г., 20:44
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Посол России при ООН: Раиси сыграл ключевую роль в сотрудничестве Тегерана и Москвы

20 мая 2024 г., 20:44
??????? ID: 85484259
Посол России при ООН: Раиси сыграл ключевую роль в сотрудничестве Тегерана и Москвы

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Василий Небензя, посол и постоянный представитель России при ООН, выразил свои соболезнования в связи с гибелью Аятоллы Раиси, президента Ирана, и Хосейна Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел Ирана. Он назвал Раиси "выдающимся политиком", который сыграл "ключевую роль" в сотрудничестве между Тегераном и Москвой.

Как сообщает корреспондент "ИРНА" из штаб-квартиры ООН, Василий Небензя, посол и постоянный представитель России при ООН, в начале заседания Совета Безопасности по вопросам международной безопасности и мирного урегулирования на Украине, состоявшегося в понедельник по местному времени, заявил: "Я, как представитель Российской Федерации, хочу выразить свои искренние соболезнования правительству и народу Исламской Республики Иран в связи с трагической гибелью  Сейеда Эбрахима Раиси, президента, и Хосейна Амир-Абдоллахияна, министра иностранных дел, а также других высокопоставленных чиновников Ирана".

Посол России при ООН подчеркнул: "Как сказал президент России Владимир Путин, господин Раиси был выдающимся политиком, который всю свою жизнь посвятил служению своей стране".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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