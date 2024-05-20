20 мая 2024 г., 16:37
??????? ID: 85483982
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Все тела пассажиров вертолета президента Ирана были идентифицированы

20 мая 2024 г., 16:37
??????? ID: 85483982
Все тела пассажиров вертолета президента Ирана были идентифицированы

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями страны сообщил, что тела пассажиров президентского вертолета можно идентифицировать, и что нет необходимости в проведении ДНК-анализа жертв.

Мохаммад Хасан Нами, сообщив об этом ИРНА, сказал: "Все тела можно было идентифицировать и они были переданы в судебно-медицинскую экспертизу".

Заместитель министра внутренних дел, заявив, что из числа погибших только тело аятоллы Аль-Хашема, имама пятничной молитвы Тебриза, выглядело лучше других, добавил: "Он был жив в течение часа после авиакатастрофы и даже установил телефонный контакт с Голамхосейном Эсмаили, главой канцелярии президента".

Сегодня утром спасатели после 18 часов непрерывных усилий смогли обнаружить место падения президентского вертолета и его пассажиров и доставить восемь погибших в результате этого инцидента в машины скорой помощи.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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