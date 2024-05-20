Все тела пассажиров вертолета президента Ирана были идентифицированы

Мохаммад Хасан Нами, сообщив об этом ИРНА, сказал: "Все тела можно было идентифицировать и они были переданы в судебно-медицинскую экспертизу".

Заместитель министра внутренних дел, заявив, что из числа погибших только тело аятоллы Аль-Хашема, имама пятничной молитвы Тебриза, выглядело лучше других, добавил: "Он был жив в течение часа после авиакатастрофы и даже установил телефонный контакт с Голамхосейном Эсмаили, главой канцелярии президента".

Сегодня утром спасатели после 18 часов непрерывных усилий смогли обнаружить место падения президентского вертолета и его пассажиров и доставить восемь погибших в результате этого инцидента в машины скорой помощи.