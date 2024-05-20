Жозеп Боррель выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Жозеп Боррель в этом заявлении, опубликованном на веб-сайте Европейской службы внешних действий, написал: "Европейский союз выражает соболезнования в связи с кончиной президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахияна и других иранских должностных лиц в трагическом инциденте с вертолетом в воскресенье".

Он добавил: "Европейский союз выражает сочувствие семьям жертв и пострадавшим иранским гражданам".

Ранее председатель Европейского совета также выразил соболезнования в связи с этим трагическим инцидентом.