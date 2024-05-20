20 мая 2024 г., 16:07
Новости ID: 85483947
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Жозеп Боррель выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

20 мая 2024 г., 16:07
Новости ID: 85483947
Жозеп Боррель выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в понедельник выпустил заявление, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и его сопровождающих.

Жозеп Боррель в этом заявлении, опубликованном на веб-сайте Европейской службы внешних действий, написал: "Европейский союз выражает соболезнования в связи с кончиной президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахияна и других иранских должностных лиц в трагическом инциденте с вертолетом в воскресенье".

Он добавил: "Европейский союз выражает сочувствие семьям жертв и пострадавшим иранским гражданам".

Ранее председатель Европейского совета также выразил соболезнования в связи с этим трагическим инцидентом.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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