20 мая 2024 г., 15:26
Новости ID: 85483879
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Путин: Раиси, без сомнения, был настоящим патриотом

20 мая 2024 г., 15:26
Новости ID: 85483879
Путин: Раиси, без сомнения, был настоящим патриотом

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Президент России в телефонном разговоре с первым вице-президентом выразил соболезнования в связи с кончиной президента Ирана и подчеркнул, что будет продолжать его путь в развитии дружественных отношений между двумя странами.

По сообщению пресс-службы правительства Ирана, Владимир Путин, президент России, в телефонном разговоре с Мохаммадом Мохбером, первым вице-президентом, который состоялся сегодня, в понедельник, 20 мая, выразил глубочайшие соболезнования Верховному лидеру и всему иранскому народу.

Обращаясь к Мохберу, он сказал: "Вы знаете, что с вчерашнего дня мы прилагали все усилия, чтобы помочь спасти его жизнь, но, к сожалению, трагедия произошла раньше".

Путин подчеркнул: "Я лично и близко знал господина Раиси, и сейчас я лично потерял его. Без сомнения, он был настоящим патриотом, который очень любил свою страну, и мы потеряли надежного друга и союзника".

Президент России, отметив, что Иран преодолеет эти трудные дни, подчеркнул, что будет продолжать путь покойного президента Ирана в развитии двусторонних отношений.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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