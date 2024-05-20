Путин: Раиси, без сомнения, был настоящим патриотом

По сообщению пресс-службы правительства Ирана, Владимир Путин, президент России, в телефонном разговоре с Мохаммадом Мохбером, первым вице-президентом, который состоялся сегодня, в понедельник, 20 мая, выразил глубочайшие соболезнования Верховному лидеру и всему иранскому народу.

Обращаясь к Мохберу, он сказал: "Вы знаете, что с вчерашнего дня мы прилагали все усилия, чтобы помочь спасти его жизнь, но, к сожалению, трагедия произошла раньше".

Путин подчеркнул: "Я лично и близко знал господина Раиси, и сейчас я лично потерял его. Без сомнения, он был настоящим патриотом, который очень любил свою страну, и мы потеряли надежного друга и союзника".

Президент России, отметив, что Иран преодолеет эти трудные дни, подчеркнул, что будет продолжать путь покойного президента Ирана в развитии двусторонних отношений.