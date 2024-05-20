Соболезнования Верховного Лидера Ирана и объявление общенационального траура в связи с гибелью Президента и его сопровождающих

Аятолла Али Хаменеи, Верховный Лидер Исламской революции, в своем послании выразил соболезнования в связи с гибелью Ибрахима Раиси, Президента Исламской Республики Иран, Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел, Аль-Хашеми, представителя Верховного Лидера в Восточном Азербайджане, Рахмати, губернатора Восточного Азербайджана, и других уважаемых сопровождающих в авиационной катастрофе.

Текст соболезнования Верховного Лидера Исламской революции гласит:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся" (Коран, 2:156).

С глубокой скорбью и сожалением я получил горькую весть о мученической кончине борца-ученого, народного и трудолюбивого Президента, слуги Аль-Ризы (да будет мир с ним) господина хаджа Эбрахима Раиси и его уважаемых сопровождающих, да будет над ними милость Аллаха.

Это трагическое событие произошло во время попытки оказания услуг; все время пребывания этого великого и самоотверженного человека на посту, как в короткий период президентства, так и до этого, было посвящено неустанным усилиям на благо народа, страны и ислама.

Дорогой Раиси не знал усталости. В этой горькой трагедии иранский народ потерял искреннего и верного слугу большой ценности. Для него благо и удовлетворение народа, которое является признаком божественного удовлетворения, было превыше всего, поэтому обиды от неблагодарности и нападок некоторых недоброжелателей не мешали его ежедневным усилиям по прогрессу и исправлению дел.

В этой тяжелой трагедии также ушли в мир иной такие выдающиеся личности, как хаджа Аль-Хашеми, любимый и авторитетный имам пятничной молитве Тебриза, господин Амир Абдоллахиян, борец и активный министр иностранных дел, господин Малик Рахмати, революционный и благочестивый губернатор Восточного Азербайджана, а также экипаж самолета и другие сопровождающие.

Я объявляю пятидневный общенациональный траур и выражаю соболезнования дорогому иранскому народу. Господин Мохбер в соответствии со статьей 131 Конституции займет пост управления исполнительной властью и должен будет совместно с председателями законодательной и судебной властей принять меры для избрания нового Президента в течение не более 50 дней.

В заключение я искренне выражаю свои соболезнования уважаемой матери господина Раиси, его добродетельной и достойной супруге и другим родственникам Президента, а также семьям уважаемых сопровождающих, особенно достойному отцу господина Аль-Хашеми, и молю Аллаха даровать им терпение и утешение, а ушедшим - милость Божью.