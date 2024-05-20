Министр иностранных дел Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Бахтиёр Саидов, министр иностранных дел Узбекистана, сегодня в своем аккаунте с глубокой скорбью написал: "Мы глубоко опечалены, услышав о смертельной катастрофе вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и мой дорогой брат, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, а также другие должностные лица правительства Ирана".

«От имени Министерства иностранных дел Узбекистана мы выражаем самые глубокие соболезнования близким жертв и всему иранскому народу, - заявил он.