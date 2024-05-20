«От имени Министерства иностранных дел Узбекистана мы выражаем самые глубокие соболезнования близким жертв и всему иранскому народу, - заявил он.
Министр иностранных дел Узбекистана выразил соболезнования в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана
20 мая 2024 г., 11:58
Новости ID: 85483399
Тегеран, 20 мая, ИРНА - Бахтиёр Саидов, министр иностранных дел Узбекистана, сегодня в своем аккаунте с глубокой скорбью написал: "Мы глубоко опечалены, услышав о смертельной катастрофе вертолета, на борту которого находились президент Ирана Эбрахим Раиси и мой дорогой брат, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, а также другие должностные лица правительства Ирана".
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