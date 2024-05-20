"Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран - авиакатастрофой, унесшей жизнь Президента Сейеда Эбрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны", - говорится в телеграмме.
Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью президента Ирана
20 мая 2024 г., 11:20
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Тегеран, 20 мая, ИРНА - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщило Агентство ТАСС.
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