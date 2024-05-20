Посольство России в Тегеране выразило свои соболезнования народу Ирана

«Мы искренне выражаем наши соболезнования семьям и родственникам погибших, а также всему народу и правительству Ирана. В этот тяжелый и скорбный момент мы желаем иранскому народу терпения и стойкости», - говорится в заявлении посольства РФ в Тегеране.