«Мы искренне выражаем наши соболезнования семьям и родственникам погибших, а также всему народу и правительству Ирана. В этот тяжелый и скорбный момент мы желаем иранскому народу терпения и стойкости», - говорится в заявлении посольства РФ в Тегеране.
Посольство России в Тегеране выразило свои соболезнования народу Ирана
20 мая 2024 г., 11:14
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Тегеран, 20 мая, ИРНА - Посольство России в Тегеране, выражая соболезнования иранскому народу в связи с гибелью президента и его спутников в вертолетной катастрофе, заявило, что в знак солидарности с иранскими друзьями флаг посольства будет приспущен.
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