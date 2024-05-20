Министр иностранных дел Армении выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Президент Армении Ваагн Хачатурян также на своей странице в «X»выразил соболезнования в связи с крушением вертолета правительству и доброму народу Ирана. Он добавил: "Мы разделяем горе иранского народа и желаем терпения и стойкости в это трудное время".

Сайт Armenpress также процитировал послание соболезнования премьер-министра Армении Никола Пашиняна Верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи: "Я потрясен новостью о гибели президента Ибрахима Раиси и его сопровождающих в результате крушения вертолета, и прошу принять мои, правительства и народа Республики Армения, искренние соболезнования в связи с трагической гибелью моего дорогого друга и коллеги, президента Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и их спутников".

Он добавил: "Республика Армения и наш народ в это трудное время находятся рядом с соседним народом и нашим добрым братским государством - Исламской Республикой Иран".