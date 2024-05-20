20 мая 2024 г., 10:45
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Новости ID: 85483189
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В связи с гибелью президента Ирана Пакистан объявил общенациональный траур

20 мая 2024 г., 10:45
Новости ID: 85483189
В связи с гибелью президента Ирана Пакистан объявил общенациональный траур

Тегеран, 20 мая, ИРНА – В связи с гибелью президента Ирана сейеда Эбрахима Раиси и сопровождающих его Пакистан проведет день общенационального траура в знак уважения к Ирану.

«В знак уважения к президенту и его сопровождающим и в знак солидарности с Ираном Пакистан отметит день траура, и флаг его будет приспущен»,-  объявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в X, выразив соболезнования в связи с гибелью президента Ирана.

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