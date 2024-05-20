В связи с гибелью президента Ирана Пакистан объявил общенациональный траур

«В знак уважения к президенту и его сопровождающим и в знак солидарности с Ираном Пакистан отметит день траура, и флаг его будет приспущен»,- объявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в X, выразив соболезнования в связи с гибелью президента Ирана.