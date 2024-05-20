«В знак уважения к президенту и его сопровождающим и в знак солидарности с Ираном Пакистан отметит день траура, и флаг его будет приспущен»,- объявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в X, выразив соболезнования в связи с гибелью президента Ирана.
В связи с гибелью президента Ирана Пакистан объявил общенациональный траур
20 мая 2024 г., 10:45
Новости ID: 85483189
Тегеран, 20 мая, ИРНА – В связи с гибелью президента Ирана сейеда Эбрахима Раиси и сопровождающих его Пакистан проведет день общенационального траура в знак уважения к Ирану.
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