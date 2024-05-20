20 мая 2024 г., 10:32
Новости ID: 85483157
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Лавров: Я искренне выражаю соболезнования народу Ирана

20 мая 2024 г., 10:32
Новости ID: 85483157
Лавров: Я искренне выражаю соболезнования народу Ирана

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Министр иностранных дел России заявил, что Российская Федерация искренне выражает соболезнования семьям и друзьям погибших в вертолетной катастрофе, а также всему дружественному иранскому народу.

«Президент и министр иностранных дел Ирана всегда были известны в России как настоящие друзья, и их роль в укреплении сотрудничества и доверительного партнерства между Россией и Ираном была ценной», - заявил Сергей Лавров, глава МИД РФ.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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