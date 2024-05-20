В продолжение этого сообщается: «Беларусь потеряла своих настоящих друзей. Выражаем соболезнования семьям и близким жертв и желаем стойкости и мужества всему иранскому народу».
Беларусь потеряла своих настоящих друзей, заявил глава МИД Белоруси
20 мая 2024 г., 10:21
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Тегеран, 20 мая, ИРНА - Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало соболезнования и написало, что "невосполнимая утрата" аятоллы Раиси и его спутников затронула не только Иран.
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