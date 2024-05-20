Первый вице-президент берет на себя исполнительные обязанности страны

Хади Тахан Назиф в интервью, выразив соболезнования в связи с гибелью президента и его сопровождающих, заявил: «эти дорогие люди получили плату за свое солдатство и бескорыстное служение в ночь рождения имама Резы (мир ему), и народ ценит их усилия».

Представитель Совета стражей добавил, что Конституция предусматривает необходимые меры, и с согласия лидера первый вице-президент возьмет на себя ответственность и полномочия президента, а Совет, состоящий из председателей судебной, законодательной власти и первого вице-президента, обязан принять меры для проведения выборов в течение 50 дней.

Он подчеркнул, что, согласно заявлению Верховного лидера, в стране не будет никаких сбоев из-за правовых механизмов.