Посол Ирана в РФ и президент РФ провели совещание в связи с катастрофой вертолета Раиси

«Несмотря на то, что воскресенье в этой стране является выходным, президент России г-н Путин в 22:00 в воскресенье вечером провел встречу с высшими должностными лицами оборонного сектора и сектора безопасности этой страны. По приглашению я принял участие на этой встрече в качестве посла Исламской Республики Иран», - отметил Джалали.

По словам посла, на встрече, которая проходила в присутствии Президента РФ, приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента РФ Игорь Левитин и один из высокопоставленных чиновников Федеральной службы безопасности этой страны.

«На этой встрече господин Путин обратился ко мне и сказал, что они очень беспокоятся за катастрофу с вертолетом президента Исламской Республики Иран и сделают все необходимое, чтобы помочь», сказал иранский посол.

По его словам, президент России на этом совещании заявил, что Россия подготовила к полету 2 самолета с 50 лучшими силами и обученными альпинистами с полным снаряжением для выхода в район катастрофы.