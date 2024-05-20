20 мая 2024 г., 09:20
Новости ID: 85482986
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Комитеты палестинского сопротивления почтили память Раиси и Амира Абдоллахияна

20 мая 2024 г., 09:20
Новости ID: 85482986
Комитеты палестинского сопротивления почтили память Раиси и Амира Абдоллахияна

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Комитеты палестинского сопротивления почтили память Ибрахима Раиси и Хосейна Амира Абдоллахияна и их сопровождающих.

В воскресенье Комитеты палестинского сопротивления в своем заявлении сообщили: "С глубокой скорбью и печалью мы чтим память аятоллы Сейеда Ибрахима Раиси, президента Исламской Республики Иран, и Хосейна Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел Ирана, и их сопровождающих, которые стали шахидами в результате трагического крушения вертолета".

В заявлении подчеркивается, что Палестина и ее народ, и сопротивление никогда не забудут услуги, оказанные аятоллой Сейедом Ибрахимом Раиси и Хосейном Амиром Абдоллахияном для нашего народа и палестинского вопроса.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .