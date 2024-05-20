Заявление Кабинета министров в связи с гибелью Президента и сопровождающей его группы

Ниже приводится заявление Кабинета министров.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного

"Среди верующих есть люди, которые верны своему обещанию Аллаху. Среди них есть такие, которые уже выполнили свой долг, и есть такие, которые ждут. Они не изменили [своему обещанию] ни в чем" (Коран, 33:23).

В день рождения досточтимого Али ибн Мусы ар-Ризы (мир ему) душа великого слуги иранского народа, слуги ар-Ризы, досточтимого Аятоллы Раиси, народного и любимого на небесах президента, вознеслась.

Неутомимый и самоотверженный президент Ирана, который, кроме служения великому иранскому народу, ни о чем другом не помышлял, остался верен своему обещанию и пожертвовал собой ради народа.

Правительство Исламской Республики Иран с глубокими соболезнованиями в связи с трагической катастрофой вертолета выражает соболезнования Имаму времени (да ускорится его пришествие), великому лидеру Исламской революции и благородному иранскому народу в связи с восхождением любимого и самоотверженного президента Аятоллы Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна, имама пятничной молитвы Тебриза Аль-Хашеми и губернатора Восточного Азербайджана доктора Малека Рахмати, а также других сопровождающих.

Мы уверяем наш верный, благородный и дорогой народ, что путь славной службы и самоотверженности, вдохновленный неутомимым духом Аятоллы Раиси, героя и слуги народа, верного сподвижника лидера, будет продолжен. С помощью Всевышнего Аллаха и при поддержке великодушного народа ни малейшего ущерба в джихадистском управлении страной не будет.