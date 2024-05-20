20 мая 2024 г., 08:25
Новости ID: 85482879
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета

20 мая 2024 г., 08:25
Новости ID: 85482879
Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Аятолла Сейед Эбрахим Раиси, восьмой президент Исламской Республики Иран, который в воскресенье, 19 мая, по пути в сторону города Тебриз в районе Варзакан провинции Восточный Азербайджан попал в авиационную катастрофу, вместе со всеми сопровождающими погиб.

Местные источники, присутствующие на месте происшествия с вертолетом, перевозившим президента, подтвердили гибель президента и его спутников.

Представитель верховного лидера и имам пятничной молитвы Тебриза, Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел, Малек Рахмати, губернатор Восточного Азербайджана, генерал Сейед Махди Мусави, командир подразделения охраны президента, и некоторые другие охранники и члены экипажа вертолета, перевозившего президента, находились на борту.

В этой связи Правительство Исламской Республики в ближайшее время выпустит соответствующее заявление.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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