Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета

Местные источники, присутствующие на месте происшествия с вертолетом, перевозившим президента, подтвердили гибель президента и его спутников.

Представитель верховного лидера и имам пятничной молитвы Тебриза, Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел, Малек Рахмати, губернатор Восточного Азербайджана, генерал Сейед Махди Мусави, командир подразделения охраны президента, и некоторые другие охранники и члены экипажа вертолета, перевозившего президента, находились на борту.

В этой связи Правительство Исламской Республики в ближайшее время выпустит соответствующее заявление.