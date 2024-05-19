Вице-президент: двое сопровождавших Раиси вышли на связь после ЧП с его вертолетом

При этом иранский вице-президент отметил, что "кажется, это была несерьезная авария".

"Делегация летела на трех вертолетах, однако связь между вертолетом, на борту которого находился президент и двумя другими вертолетами пропала", сказал Мансури. Оставльные два вертолета начали разыскивать пропавшего вертолета. — "Один из пассажиров вертолета и его экипаж вышли на связь, что свидетельствует о том, что степень катастрофы не была слишком серьезной. Спасательные бригады Красного Полумесяца и армии, КСИР были немедленно отправлены на место ЧП".