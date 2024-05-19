19 мая 2024 г., 21:46
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??????? ID: 85482675
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4 Persons

Вице-президент: двое сопровождавших Раиси вышли на связь после ЧП с его вертолетом

19 мая 2024 г., 21:46
??????? ID: 85482675
Вице-президент: двое сопровождавших Раиси вышли на связь после ЧП с его вертолетом

Тегеран, 19 мая. ИРНА — Вице-президент Ирана Мохсен Мансури заявил, что после жесткой посадки вертолета двое сопровождавших президента Ирана Эбрахима Раиси несколько раз вышли на связь.

При этом иранский вице-президент отметил, что "кажется, это была несерьезная авария".

"Делегация летела на трех вертолетах, однако связь между вертолетом, на борту которого находился президент и двумя другими вертолетами пропала", сказал Мансури. Оставльные два вертолета начали разыскивать пропавшего вертолета. — "Один из пассажиров вертолета и его экипаж вышли на связь, что свидетельствует о том, что степень катастрофы не была слишком серьезной. Спасательные бригады Красного Полумесяца и армии, КСИР были немедленно отправлены на место ЧП".

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