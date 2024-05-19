Аятолла Хаменеи: мы надеемся, что Всемогущий Аллах вернет президента в объятия иранского народа

"Мы надеемся, что Всемогущий Бог вернет уважаемого и почтенного президента и его сопровождающих в объятия народа. Каждый должен молиться за здоровье этой группы служителей. Иранскому народу не следует беспокоиться. Народ Ирана не будет волноваться, сбоев в управлении государством не произойдет", сказал Верховный лидер на встрече с семьями сотрудников КСИР по случаю дня рождения Имама Резы.

Вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахими Раиси и глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян потерпел аварию из-за жесткой посадки в районе Восточного Азербайджана.

Спасатели пытаются добраться до воздушного судна. Ситуацию осложняют сильный туман и рельефная местность