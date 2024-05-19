19 мая 2024 г., 17:58
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Новости ID: 85482506
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Корреспондент ИРНА рассказал о поисково-спасательной операции вертолета с президентом Ирана

19 мая 2024 г., 17:58
Новости ID: 85482506
Корреспондент ИРНА рассказал о поисково-спасательной операции вертолета с президентом Ирана

Тегеран, 19 мая. ИРНА — По сообщениям жителей сел, расположенных вокруг места происшествия вертолет, на борту которого находился президент, потерпел аварию в лесном массиве Дизмар между селами Узи и Пир-Дауд, сообщил корреспондент ИРНА.

Жители этого района, который расположен на севере Варзегана в провинции Восточный Азербайджан, сообщили корреспонденту ИРНА, что час назад услышали звук в этом районе.

В район направлены более 20 спасательно-спасательных отрядов с дронам и собаками-спасателями, а вместе с ними для помощи в поисках в районе присутствуют группы рейнджеров и спецподразделений вооруженных сил Ирана.

Вертолет, на борту которого находится президент Ирана Эбрахими Раиси и глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян потерпел аварию из-за жесткой посадки в районе Восточного Азербайджана.

Спасатели пытаются добраться до воздушного судна. Ситуацию осложняют сильный туман и рельефная местность.

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