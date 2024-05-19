Корреспондент ИРНА рассказал о поисково-спасательной операции вертолета с президентом Ирана

Жители этого района, который расположен на севере Варзегана в провинции Восточный Азербайджан, сообщили корреспонденту ИРНА, что час назад услышали звук в этом районе.

В район направлены более 20 спасательно-спасательных отрядов с дронам и собаками-спасателями, а вместе с ними для помощи в поисках в районе присутствуют группы рейнджеров и спецподразделений вооруженных сил Ирана.

Вертолет, на борту которого находится президент Ирана Эбрахими Раиси и глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян потерпел аварию из-за жесткой посадки в районе Восточного Азербайджана.

Спасатели пытаются добраться до воздушного судна. Ситуацию осложняют сильный туман и рельефная местность.