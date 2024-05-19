19 мая 2024 г., 18:19
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Последняя информация о крушении вертолета президента Ирана

19 мая 2024 г., 18:19
??????? ID: 85482505
Последняя информация о крушении вертолета президента Ирана

Тегеран, 19 мая. ИРНА — Корреспондент государственного телеведения Ирана, который сопровождал президента Ирана Эбрахима Раиси во время его визита на ирано-азербайджанскую границу сообщил подробности об аварии вертолета с президентом.

"Мы находимся недалеко от медного рудника Сонгун в городе Варзган. GPS вертолета показывает, что он совершил жесткую посадку, там сильный туман, видимость около 5-6 метров, проехать через эту местность крайне сложно, и только несколько транспортных средств могут добраться до места происшествия. Это осложняет ситуацию", сказал корреспондент в эфире государственного телеканала IRIB.

"Меня не было в вертолете, и я вернулся на машине. Президента сопровождали 3 вертолета, два вертолета вернулись. Президент должен был отправиться в этот город, чтобы отрыть проект на Тебризском нефтеперерабатывающем заводе. Погода холодная и сильный, и эти условия стали причиной жесткой посадки вертолета президента", добавил он.

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