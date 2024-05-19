Глава МВД сообщил подробности об аварии вертолета с иранским президентом

"После участитя в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз в Азербайджане президент и сопровождающая его делегация возвращались на нескольких вертолетах, одному из вертолетов пришлось совершить жесткую посадку", пояснил министр.

К этому району направляются различные спасательные группы, но из-за тумана и плохой погоды добраться до места происшествия может занять некоторое время. Ситуация находятся под контролем."

"Мы связались с экипажом. Однако учитывая сильный туман и рельефная местность, мы надеемся, что спасательные команды доберутся до места происшествия раньше и предоставят нам дополнительную информацию", отметил глава МВД.