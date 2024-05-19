19 мая 2024 г., 17:27
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85482477
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Глава МВД сообщил подробности об аварии вертолета с иранским президентом

19 мая 2024 г., 17:27
Новости ID: 85482477
Глава МВД сообщил подробности об аварии вертолета с иранским президентом

Тегеран, 19 мая. ИРНА — «Из-за погоды и тумана вертолету с президентом пришлось совершить жесткую посадку», сказал глава МВД Ирана Ахмад Вахиди в эфире государственного телеканала IRIB.

"После участитя в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз в Азербайджане президент и сопровождающая его делегация возвращались на нескольких вертолетах, одному из вертолетов пришлось совершить жесткую посадку", пояснил министр.

К этому району направляются различные спасательные группы, но из-за тумана и плохой погоды добраться до места происшествия может занять некоторое время. Ситуация находятся под контролем."

"Мы связались с экипажом. Однако учитывая сильный туман и рельефная местность, мы надеемся, что спасательные команды доберутся до места происшествия раньше и предоставят нам дополнительную информацию", отметил глава МВД.

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