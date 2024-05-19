Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку

Вертолет, на борту которого находится президент Ирана и глава МИД страны Хоссейн Амир Абдоллахиян потерпел аварию из-за жесткой посадки в районе Восточного Азербайджана.

По информации корреспондента ИРНА, примерно через час после того, как спасателям было объявлено о происшествии, спасательные отряды прибыли на место инцидента и начали поиски.

В этот район направлено 16 спасательных отрядов. Спасатели пытаются добраться до воздушного судна. Ситуацию осложняют сильный туман и рельефная местность.